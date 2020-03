Ook geen Hals Hyacintenfestival dit jaar

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) heeft samen met Natuur en Bos beslist om het Hyacintenfestival in onder meer het Hallerbos dit jaar niet te laten doorgaan. De bloei van de hyacinten lokt elk jaar duizenden bezoekers naar het bos. “Die toestroom moeten we in tijden van corona vermijden”, zegt minister Demir.

Elk jaar zie je in april en mei gedurende een paar weken een prachtig paarsblauw hyacintentapijt in het Hallerbos. En dat lokt ook telkens een massa volk van heinde en verre naar het bos. Net dat moeten we de komende weken omwille van het coronavirus vermijden. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft samen met Natuur en Bos daarom beslist om het Hyacintenfestival te annuleren. De geplande activiteiten gaan niet door. “Bijzondere tijden vragen bijzondere maatregelen”, zegt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. “Terwijl de organisatoren van het Hyacintenfestival de voorbije drie edities de vele bezoekers - jong en oud - met open armen ontvingen en in goede banen leidden om de kwetsbare plantjes zo goed mogelijk te beschermen, vragen zij nu uitdrukkelijk om de hyacinten links te laten liggen. Het naleven van de geldende maatregelen met betrekking tot social distancing is tijdens het Hyacintenfestival zeer moeilijk, zo niet onmogelijk.”

Wie in de buurt van een bos woont waar hyacinten bloeien, mag er wel naartoe, zolang de regels worden gerespecteerd. “Wij dringen er ook op aan om niet van over het hele land richting het Hallerbos te komen”, zegt burgemeester van Halle Marc Snoeck. “Daar zullen onze politiediensten extra op toezien en wie van ver komt terugsturen. Volgens de actuele richtlijnen mag je immers de wagen niet nemen om je te verplaatsen om naar het bos te komen. Dat is namelijk geen noodzakelijke verplaatsing. Volgens de geldende regels kunnen enkel mensen uit de buurt het bos te voet of per fiets bereiken. Wij betreuren ten zeerste dat we deze beslissing moesten nemen, maar vragen hiervoor aan iedereen begrip. We hopen in 2021 zoals de afgelopen jaren opnieuw een prachtig Hyacintenfestival te kunnen organiseren.”