Ook pre-triagecentrum in jeugdcentrum Bokaal in Liedekerke

Om de verwachte toestroom van patiënten in goede banen te leiden, slaan de huisartsen van Liedekerke en buurgemeente Denderleeuw de handen in elkaar. Samen richten ze in het jeugdcentrum Bokaal een pre-triagecentrum op. Dat centrum bevindt zich tussen de schaatsbaan en het zwembad aan de Sportlaan in Liedekerke. Het pre-triagepunt zal dagelijks toegankelijk zijn, maar wel enkel en alleen na doorverwijzing door de behandelende huisarts. Wie zich zonder afspraak aanmeldt, mag niet binnen. De huisartsen van Liedekerke hopen zo de uitbreiding van de epidemie af te remmen en het virus te weren uit de wachtzaal van de huisartsen.