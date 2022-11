Ook zes kinderdagverblijven van NeoKids gesloten

Het Agentschap Opgroeien sluit zes kinderdagverblijven van de groep NeoKids. Vijf vestigingen bevinden zich in onze regio: Bambi in Overijse, Babystories in Dilbeek, Dumbo’s Kids in Hoeilaart, Biokids in Kraainem en totoche in Zaventem. Volgens het Agentschap was de organisatie niet in orde met de registraties van het personeel en de kinderen die er verbleven. Ook zouden er financiële problemen zijn.