Er geldt in onze regio ophokplicht in Affligem en in stukken van Asse, Ternat en Liedekerke, nadat er in een bedrijf in Baardegem (Aalst) vogelgriep is vastgesteld. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) neemt maatregelen in een straal van 10 kilometer rond het bedrijf. Vogelgriep zou niet gevaarlijk zijn voor de mens, maar erg besmettelijk voor vogels.

Ophokplicht in Affligem en zones in Liedekerke, Ternat en Asse door vogelgriep

Het pluimveebedrijf in Baardegem is gisteren leeggemaakt. Er werd een beschermingszone met een straal van 3 kilometer ingesteld en en bewakingszone met een straal van 10 kilometer. In die gebieden gelden strikte maatregelen van het FAVV. Zo is er de ophokplicht, waarbij pluimvee opgehokt moet worden of minstens afgeschermd om contact met wilde vogels te vermijden. Pluimvee mag ook niet meer vervoerd worden.



Hoe lang de maatregelen van het FAVV gelden, is nog niet duidelijk. Mogelijk gaat het om enkele weken. Een paar weken geleden was er in onze regio nog een melding van vogelgriep in Hoeilaart.