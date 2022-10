Opnieuw bijtincident met pitbull in Wemmelse Beverbos: “Dit moet echt stoppen”

Jogster Louise De Groef (30) uit Wemmel is in Beverbos gebeten door een pittbull. Het is het zoveelste een bijtincident met loslopende honden in Beverbos. Het dierenwelzijnsteam van de politie voert een onderzoek.

Deze zomer nog werden Gregory Van Diest (44) en zijn Jack Russell Samy tijdens hun wandeling in Beverbos aangevallen door een agressieve man die zijn pitbull als wapen gebruikte. In de buurt van Beverbos wordt al langer door wandelaars gewaarschuwd voor agressieve honden die mensen, kinderen en andere honden aanvallen.

Joggen

Deze keer was Louise De Groef (30) het slachtoffer. “Zowat een week geleden ging in joggen in Beverbos”, getuigt ze. “Ik kwam aan de Villa Beverbos aan de grote vijver en daar liep een pitbull los. Ik kon ook niet verder uitwijken. Ineens viel die pitbull aan. Ik heb een lelijke bijtwonde in mijn bovenbeen. De eigenares zei tegen me dat we daarvoor toch niet naar het ziekenhuis zouden gaan. Ze vertelde me dat ze geen verzekering voor de hond had, gaf geen gegevens door en liep gewoon verder door. Ik was volledig in shock.”

Vaccinatie

Louise ging daarop naar de dokter. “Ik kreeg een vaccinatie tegen tetanus en werd verzorgd”, zegt ze. “Ik moet antibiotica nemen. Het is inmiddels ook duidelijk dat deze aanval bij een kind dodelijk was geweest. Daarom ook dat ik klacht indiende bij de politie. Er is blijkbaar ook een bijtincident in Asse met een jongen geweest, ik wil dit zeker melden.”

“Ik hoop ook dat de betrokken eigenaars van de pitbull worden gevonden. Volgens buurtbewoners zou de betrokken dame er niet meer mogen komen omdat dit niet het eerste bijtincident zou zijn.” Zelf durft Louise niet meteen meer joggen in Beverbos. “Ik verhuisde van Brussel en woon één maand in Wemmel in de Van Elewijckstraat. Van daaruit kan je gemakkelijk joggen of wandelen naar Beverbos. Maar dat laat ik even zo.”

Onderzoek

Het dierenwelzijnsteam van de politiezone AMOW start een onderzoek. “We hopen de eigenaars van de pitbull te vinden”, zegt woordvoerder commissaris Fred Scrayen van de zone AMOW. “Ik wil nog eens onderstrepen dat élke hond verplicht moet aangelijnd zijn. We vragen ook om elk bijtincident te melden, zoals recent bij een jongen in Asse die verschillende hechtingen kreeg. Dit moet stoppen.”