Opvangcentrum laat 36 gerevalideerde torenvalken vrij tijdens open dag

“Nog nooit hebben we zoveel torenvalken gehad die weer mogen vrijkomen in de natuur”, zegt Marc Van De Voorde (65), stichter van het Vogelopvangcentrum in Malderen. “We laten hen vandaag, tijdens onze opendeurdag in de Zwaluwenstraat 42, vrij. We laten ook nog andere gerevalideerde dieren vrij. Niet alleen onze torenvalken staan vol ongeduld te wachten om de natuur weer in te gaan, maar ook nog verschillende andere dieren.”

“Bezoekers kunnen tijdens onze opendeurdag even ontspannen en genieten van een drankje en een versnapering. Ons nieuw gebouw wordt op dit evenement voor open verklaard. Wij waren genoodzaakt uit te breiden en hebben hier dan ook met man en macht aan gewerkt. Zo hebben wij een nieuwe operatiezaal, quarantaine, onthaal en bureel. We hebben meer plaats in onze nieuwe opvang, wat zeer noodzakelijk was om alle dieren op te vangen. Niet alleen de dieren genieten ervan, maar ook de vrijwilligers. Wij hebben heel hard opgebouwd naar dit moment. Letterlijk en figuurlijk. Daarom zijn wij zeer enthousiast om dit speciaal moment met jullie te delen. Iedereen is welkom van 10 uur tot 19 uur.”