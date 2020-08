Opwijk vraagt alle cafébazen zich te laten testen op coronavirus

Burgemeester van Opwijk Albert Beerens (Open VLD) vraagt via de huisarten aan alle cafébazen in de gemeente om zich te laten testen. Beerens wil dat nadat de cafébazin van café Kevers en haar zoon positief testten op het coronavirus. "De klanten van Kevers zullen immers wellicht ook in andere cafés geweest zijn. Dit zal zowel de cafébazen als de klanten gerust stellen", aldus Beerens.

De uitbaters van het café Kevers hebben in samenspraak met hun huisarts hun zaak voor onbepaalde tijd gesloten nadat uit testen bleek dat zowel de cafébazin als haar zoon besmet blijkt door het coronavirus. "Een klant die zondag langs geweest meldde ons woensdag dat hij besmet was geraakt. Hierop hebben wij ons laten testen en een dag later bleek dat ook wij besmet waren. Op donderdagnamiddag hebben wij op aanraden van de arts de zaak gesloten", aldus cafébazin Joske De Smedt.

In het kader van de contacttracing heeft de cafébazin alle namen doorgegeven die volgens het logboek op donderdagvoormiddag in het café langs geweest zijn. Alhoewel het geen verplichting is, ben ik ervan overtuigd dat ze hier allemaal op zullen ingaan", aldus Beerens. "De gemeente Opwijk, dat een 20-tal cafés telt, neemt de kosten van de testprocedures op zich."