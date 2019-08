Opwijkenaar haalt brons op Internationale Geografiewedstrijd

Carsten Geeurickx uit Opwijk heeft brons behaald op de iGeo-Olympiade in Hongkong. De student van Sint-Angela in Ternat was één van de 166 deelnemende studenten uit 44 landen. Het avontuur zal Carsten zich nog lang herinneren. Na de wedstrijd kwamen ze door een betoging vast te zitten op de universiteitscampus.

De iGeo-olympiade werd voor de zestiende keer gehouden in Hongkong. Carsten Geeurickx behaalde samen met Jan Livens uit Schoten brons. De wedstrijd - volledig in het Engels - bestond uit een geschreven test, veldwerk en een multimediatest. Na de wedstrijd was er minder goed nieuws. De Belgische delegatie zat urenlang vast op de campus van de universiteit door hevige protesten op straat.

"Na eerder een tyfoon te hebben meegemaakt zijn we nu middenin een betoging beland. Betogers raakten slaags met oproerpolitie die pepperspray, rubberen kogels en traangas gebruikten", zegt begeleidster Ingrid Van den Zegel in Het Nieuwsblad. "Het was te gevaarlijk om naar de luchthaven te gaan. Verschillende vluchten zijn zelfs geschrapt. Het plan van de delegatie is om dinsdag (vandaag, nvdr.) de post-trip naar China aan te vatten. Best spannend."

