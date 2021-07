Organisatie stelt gerust: “Paradise City gaat door”

Nu Pukkelpop de handdoek in de ring gooit en de editie van 2021 annuleert is het bang afwachten wat andere organisaties doen. Die van Paradise City is duidelijk. “Het festival gaat door, we nemen de nodige maatregelen om de veiligheid van alle bezoekers te garanderen”, zegt mede-organisator Gilles De Decker.

Paradise City vindt plaats van 13 tot 15 augustus op het domein aan Kasteel de Ribaucourt in de Steenokkerzeelse deelgemeente Perk. Per dag zal het festival gemiddeld zo’n 8.000 bezoekers ontvangen. “Het zal een speciale plaats zijn. Namelijk één van de enige plekken in België waar we deze zomer met z’n allen kunnen samenkomen en dansen op geweldige muziek”, klinkt het bij de organisatie. "We beseffen dat dat met een grote verantwoordelijkheid gepaard gaat. Daarom nemen we de nodige maatregelen om de veiligheid van alle Paradise City bezoekers te garanderen,” aldus medeorganisator Gilles De Decker.

Voor Pukkelpop werden de nieuwe regels van de overheid onwerkbaar. "We zijn erg verdrietig dat Pukkelpop heeft moeten afzeggen. Onze kleinere omvang stelt ons in staat om te voldoen aan de bijgewerkte en strenge regels van de overheid. Een belangrijke voorwaarde voor ons om het festival te laten doorgaan, is dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om naar Paradise City te komen, volledig gevaccineerd of nog niet,” aldus Gilles De Decker.

Nu de overheid antigeentesten ook toestaat, zal het festival aan de ingang van het domein een testzone met antigeen-sneltesten voorzien. De organisatie raadt wel aan om een negatieve testuitslag bij te hebben voor bezoekers zich naar het festivaldomein begeven. De organisatie verwacht wel dat de meerderheid van de bezoekers volledig gevaccineerd zal zijn omdat het op een iets ouder doelpubliek mikt.