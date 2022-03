Oud crematorium Vilvoorde wordt wellicht opvangplaats voor Oekraïeners

De stad Vilvoorde krijgt net als alle andere steden en gemeenten de vraag om collectieve opvang te organiseren Het denkt daarbij aan het voormalige crematorium aan de Havendoklaan. Provinciegouverneur Jan Spooren heeft zijn oog laten vallen op enkele locaties in Vilvoorde daar vlakbij, waar mogelijk een bescheiden nooddorp zou kunnen worden opgetrokken. Het gaat onder andere over de voormalige legerkazerne Asiat, de omgeving van het Darsedok en dus ook de site waarop het vroegere crematorium zich bevindt.

De druk op de lokale besturen en dus ook op de stad Vilvoorde wordt altijd maar groter. Er was het asielcentrum op de Asiat-site, de armoede in de stad neemt almaar toe, de coronacrisis is nog altijd niet voorbij en daar bovenop komt nu de Oekraïense vluchtelingencrisis. “Er wordt echt zeer veel gevraagd van onze medewerkers”, zegt burgemeester Hans Bonte. “Dat maakt het allemaal zeer complex en moeilijk. Maar het is onze plicht om er werk van te maken.”