Oud jeugdcentrum Koldam wordt parking met kiss-and-ride

In Hoeilaart is de afbraak van het voormalige jeugdcentrum Koldam begonnen. In de plaats wordt er een parking met kiss-and-ride-zone ingericht. Een deel van de speeltuin wordt verplaatst.

De afbraak van het jeugdcentrum en de aanleg van een parking waren oorspronkelijk voorzien in een latere fase van het masterplan voor het moderniseren van de sport- en jeugdinfrastructuur in Hoeilaart. Maar in het kader van het project ‘verkeersveilige schoolomgeving’ werd duidelijk dat de werken best vervroegd zouden worden én dat er ook nood is aan een kiss-and-ride-zone.

Op de plaats van het oude jeugdcentrum komt daarom een parking voor 24 voertuigen en een kiss-and-ride. Vanaf die locatie zijn de twee basisscholen en het nieuwe sport- en jeugdcentrum vlot te voet te bereiken.

Foto: gemeente Hoeilaart