Oude koeltoren elektriciteitscentrale open voor kunstpubliek

In Vilvoorde kan je deze zomer uitzonderlijk binnenstappen in een oude koeltoren van de elektriciteitscentrale. Niet alleen aangenaam om er wat verfrissing te zoeken, maar nu loopt daar voor een stuk ook de tentoonstelling Horst. Je ontdekt er onder meer een installatie van de Nigeriaanse kunstenaar Emeka Ogboh.

In de toren weergalmt een Griekse klaagzang over gedwongen migratie, wat in schril contrast staat met een led-scherm waarop live beursresultaten afrollen. Voor de kunstenaar was het heel bijzonder toen hij zijn werk op deze locatie voor het eerst zag, weet curator Eelyn Simons. “Hij had echt tranen in zijn ogen. Ik ook trouwens. Hij zei: ’t is alsof mijn werk hier voor het eerst pas echt tot uiting komt’.”

'Kunstwerk op zich'

Hoewel de elektriciteitscentrale al vijf jaar gesloten is, werd ze vorige winter verschillende keren weer opgestart, toen de vraag naar stroom te groot werd. Dit kunstwerk is maar een deel van de tentoonstelling Horst, die verder gaat aan de overkant van de Zenne, op de Asiatsite. Het voormalige militaire domein staat ondertussen al tien jaar leeg. “De meeste kunstenaars vonden het terrein op zich al bijna een kunstwerk. Het is voor de tentoonstelling dus vooral hun bedoeling om dat te gaan versterken,” weet curator Simons.

Een van de werken is van Christophe Meier. Hij boude een soort van monument met oude rommel die achterbleef op het domein. “Beschouw het als een soort van laatste act van rebellie”, aldus Simons.



In september vindt op de Asiatsite vlakbij ook het Horst-festival plaats met vooral elektronische muziek. “Het festival wordt een slotmoment voor de tentoonstelling,” zegt Simons.

De expo kan je nog de hele zomer bezoeken op woensdag, zaterdag en zondag van 12 tot 21 uur. Het Horst festival vindt plaats van 13 tot en met 15 september, telkens van 12 tot 02 uur.