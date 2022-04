Ouders vermiste Natacha reizen opnieuw naar Peru

De ouders van de vermiste Natacha de Crombrugghe uit Linkebeek keren terug naar Peru. Hun 28-jarige dochter is al sinds drie maanden spoorloos. In Peru willen ze zich nuttig maken in de zoektocht.

Natacha is sinds 23 januari vermist toen ze vanuit haar hostel in het dorpje Cabanaconde op trektocht zou vertrokken zijn naar de kloof Colca Canyon. Ondanks een grootschalige zoektocht, is er nog geen teken van leven gevonden van de Linkebeekse. Plaatselijke media meldden eerder dat het politieonderzoek afgerond was, maar dat lijkt nu toch niet zo. Speurders zijn opnieuw verhoren aan het afnemen van mogelijke getuigen. Ook de plaats waar de jonge vrouw voor het laatst werd gezien, wordt opnieuw bezocht.

De ouders reisden eerder al naar Peru, samen met de consul, Belgische ambassadeur en speurders uit ons land. “We kunnen hier ons leven niet terugkrijgen, professioneel noch sociaal. We hebben maar één obsessie”, zegt Natacha's moeder in een interview met Le Soir. “Sinds we terug zijn, volgen we het nieuws niet meer. Onze enige zorg is nieuws over Natacha te hebben en alles te doen om haar te vinden. We zullen daar veel nuttiger zijn dan hier, waar we niet weten wat er aan de hand is.