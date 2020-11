Overijse wordt WK-dorp tijdens wereldkampioenschap wielrennen

Overijse wordt een van de vijf officiële WK-dorpen tijdens het WK wielrennen op de weg in 2021. Het WK vindt eind september plaats. Naar aanloop daaarvan zal de druivengemeente verschillende festiviteiten organiseren in en rond het WK-dorp.

Het aftellen naar het wereldkampioenschap wielrennen is begonnen. Dat vindt plaats op 24, 25 en 26 september. Het parcours werd reeds in september bekend gemaakt. 100 jaar nadat het eerste wereldkampioenschap georganiseerd werd, wordt de wedstrijd niet alleen in eigen land gereden, maar wordt Overijse ook een officieel WK-dorp. Tijdens deze drie dagen zal Overijse dan ook meer dan ooit in het teken van wielrennen staan en wordt er een officieel WK-dorp opgesteld.

"Samen met de verenigingen, sportclubs, en lokale handelaars en horeca zullen er verschillende activiteiten worden georganiseerd in en rond het WK-dorp", aldus de gemeente Overijse. "In het WK-dorp zelf zullen wielerfans de wedstrijden kunnen volgen op een groot scherm. Als er dan nog steeds rekening moet worden gehouden met coronaveiligheidsmaatregelen, dan zal alles op een coronaveilige manier georganiseerd worden."

Tijdens het WK wordt de gemeente Overijse als WK-dorp, en bij uitbreiding de hele Druivenstreek, in de schijnwerpers geplaatst. "Deze officiële titel zal het toerisme, de lokale economie en de horeca in Overijse een welgekomen boost geven en profileert Overijse nog meer als thuishaven voor wielerliefhebbers en wielrenners", besluit de gemeente.