Overvallers Pizza Hut en Colruyt Wemmel slaan opnieuw toe

De overvallers die eerder toesloegen in de Pizza Hut en de Colruyt in Wemmel, hebben mogelijk weer een overval gepleegd, nu op een vestiging van Carrefour Market in Laken, bij Brussel. Het soort wapen dat bij de overvallen wordt gebruikt, is steeds hetzelfde en de daders blijken telkens weer weg te vluchten in de richting van de Modelwijk in Laken.