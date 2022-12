Paardenprocessie Kester wil erkend worden als cultureel erfgoed

De Heilige Drievuldigheidsprocessie zou ontstaan zijn omdat het vroegere Kestergewoud - Kester, Oetingen en Herfelingen - gespaard bleef van een massale pestepidemie. Paarden en wandelaars trekken jaarlijks richting de kerk van Herfelingen, waar een eerste eucharistieviering plaatsvindt. Daarna gaat het richting Oetingen, waar een opnieuw een misviering plaatsvindt, om vervolgens terug te keren richting Kester. Daar voegt processie zich bij een tweede, kleinere processie. Daarin beelden figuranten en schoolkinderen belangrijke Heiligen uit de streek uit. De processie eindigt met een slotviering in de Sint-Martinuskerk in Kester.

“Door de samenwerking van parochie, school, fanfare, jeugdbewegingen en de Gilde van het Paardenvolk is de ommegang van Kester meer dan ooit springlevend”, klinkt het. “De processie verdient dan ook een formele erkenning als waardevol immaterieel erfgoed. In 2024 vieren we de 160ste verjaardag van de processie in de huidige vorm, maar de geschiedenis gaat terug tot 1217.” De erkenning kan rekenen op de volledige steun van de gemeente Gooik. Samen met magazine Zender is het een petitie gestart waar je je steun kan uitspreken voor de processie.