Pakt Kimeli na zilver vorig jaar nu goud op EK Veldlopen?

Zondag vindt in het Portugese Lissabon het Europees kampioenschap Veldlopen plaats. Isaac Kimeli uit Beersel plaatste zich door winst in de CrossCup van Roeselare voor dat EK. Vorig jaar werd Kimeli op het EK in Tilburg tweede. Gaat hij dit jaar voor een gouden medaille?

Twee weken geleden plaatste Kimeli zich dankzij zijn overwinning in de CrossCup in Roeselare voor het EK in Lissabon. Het zilver van vorig jaar doet dromen van goud dit jaar, al wordt dat niet makkelijk. “Mijn vorm is goed, maar niet zoals vorig jaar,” legt Kimeli uit. “Vorig jaar deed ik meer kilometers dan dit jaar en dat is echt een nadeel. Voor de lange cross moet je namelijk goed in vorm zijn.”

Dat hij minder kilometers in de benen heeft, heeft alles te maken met de Olympische Spelen van volgend jaar in Tokio. Daar neemt Kimeli deel aan de 5.000 meter. Om die reden zou hij het deze winter rustig aan doen. Na overleg met zijn coach Tim Moriau zijn die plannen echter gewijzigd. Dus neemt hij zondag deel aan het EK in Lissabon.