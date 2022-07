Parket eist tot 36 maanden cel voor cannabisplantage in Heikruis

Twee Oost-Europeanen riskeren celstraffen van 20 en 36 maanden cel voor hun betrokkenheid bij het uitbaten van een cannabisplantage in Heikruis. In het leegstaande pand, waar vroeger de horecazaken Marcello’s en Gemelli gevestigd waren, werden zo’n vijfhonderd cannabisplanten gekweekt.

De twee beklaagden, een 34-jarige Kosovaar en een 57-jarige Serviër, werden op 5 februari opgepakt toen de politie het gebouw langs de Steenweg Asse was binnengevallen. De speurders voerden al een tijdje een onderzoek, nadat was gebleken dat er een sterke cannabisgeur hing en uit nazicht aan het licht was gekomen dat het elektriciteitsverbruik er zeer hoog lag.

Bij de inval stootte de politie op een professioneel ingerichte cannabisplantage waar zo’n vijfhonderd planten werden geteeld. Een van de verdachten was nog maar enkele dagen aan het werk in de plantage. Tegen hem vorderde de openbaar aanklager 20 maanden cel. De tweede beklaagde woonde in het pand en had meegeholpen met de opbouw van de plantage. Hij riskeert 36 maanden cel.

Het vonnis valt op 29 juli.