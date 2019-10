Parket nuanceert 'stopzetting' moordonderzoek drogist Kampenhout

In de nacht van 3 op 4 mei 2016 werd drogist Johan Verhaeghe met een nekschot vermoord op de oprit van zijn woning in Kampenhout. Speurders kwamen te weten dat Verhaeghe een buitenechtelijke relatie had met een jonge Thaise masseuse uit Zaventem en onderzochten of zijn vrouw hem had laten vermoorden. Zij werd een tijd opgepakt en in verdenking gesteld. Toch kan haar niks ten laste gelegd worden. Ook werd in het professionele milieu van Verhaeghe rondgekeken. Verkocht hij een grote hoeveelheid zwavelzuur aan criminelen?

Het parket maakt een balans op. “We gaan nu eerst bekijken of het onderzoek volgens ons volledig is, of dat we toch nog bijkomend onderzoek doen,” aldus Carol Vercarre. “Vervolgens moeten we nagaan of we vinden dat er voldoende aanwijzingen van schuld zijn tegen de partner of eventuele andere personen, of niet. En dan is het nog afwachten of de raadkamer onze visie volgt of niet, of de andere partijen bijkomend onderzoek vragen,” klinkt het.