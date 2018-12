Parket onderzoekt mogelijk geval van kindermishandeling in school

Het parket van Halle-Vilvoorde is een onderzoek gestart naar aanleiding van de ontdekking door een kleuterjuf van de Vijverbeek-school in Zellik dat er in de pamper van een kind bloed aanwezig was. Dat meldt parketwoordvoerster Carol Vercarre. Het zal volgens Vercarre "echter nog even duren voor we weten wat de oorzaak is".