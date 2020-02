Parket vordert 3 jaar cel voor oud-schepen in Lennik

Drie jaar effectieve gevangenisstraf. Dat is wat het parket vordert tegen voormalig Lenniks schepen Filip Van Ginderdeuren. De man wordt verdacht van tientallen feiten van verduistering, valsheid in geschrifte en oplichting. Het gaat om feiten die hij zou gepleegd hebben toen hij advocaat was.

Filip Van Ginderdeuren werd in maart 2015 opgepakt en zat toen 2 maanden in voorhechtenis. De gewezen schepen wordt verdacht van meer dan 40 misdrijven die hij zou gepleegd hebben tijdens het uitoefenen van zijn job als advocaat, meer bepaald als voorlopig bewindvoerder. In die rol moest hij het inkomen en de goederen beheren van personen die daartoe niet meer in staat waren. Het parket tilt zwaar aan de feiten en verwijt Van Ginderdeuren een totaal gebrek aan normbesef. Er hangt hem nu drie jaar effectieve celstraf boven het hoofd en een boete van 5000 euro. De Lennikenaar blijft de beschuldigingen ontkennen. Volgens hem begrijpt het parket het systeem van voorlopige bewindvoering niet en is dit een politieke afrekening. Op 11 maart doet de rechter uitspraak en weet Van Ginderdeuren of hij effectief naar de cel moet of niet.