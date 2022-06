Parket vordert twee jaar voor Vilvoordse moeder wiens zoon uit het leven stapte

In Brussel is vandaag het proces van start gegaan tegen de ouders van een jongen die op 13-jarige leeftijd uit het leven stapte. Volgens de adoptiemoeder van de tiener werd hij daartoe gedreven door de extreme opvoeding van zijn biologische moeder en haar echtgenoot. Maar volgens het parket kan het oorzakelijk verband tussen de zelfdoding en het fysieke en mentale geweld dat de ouders zouden hebben gepleegd, juridisch niet worden aangetoond. Het parket eist wel de maximumstraf van 2 jaar cel tegen de moeder, voor mensonterende behandeling, slagen en verwondingen en belaging. Haar partner riskeert 1 jaar cel.

De zaak draait rond de dood van de 13-jarige Alexander, die in januari 2019 uit het leven stapte. Na zijn dood werd er een onderzoek geopend, waarin de adoptiemoeder van de jongen zich burgerlijke partij stelde. Volgens haar werd Alexander dusdanig mishandeld door zijn biologische moeder en haar echtgenoot, dat hij besliste om uit het leven te stappen.

Volgens het parket van Halle-Vilvoorde blijkt uit het onderzoek dat de jongen in de maanden voor zijn dood het slachtoffer was van zowel fysiek als mentaal geweld. “Hij werd sociaal geïsoleerd”, aldus de openbaar aanklager. “Alle elektronische communicatiemiddelen waren afgenomen, de voordeur werd op slot gedaan en hij had geen contact met vrienden of familieleden. Hij werd voortdurend in het oog gehouden. Het is duidelijk dat zijn rust werd verstoord. Alexander werd ook zwaar gestraft als hij iets misdeed in de ogen van de beklaagden. Zo werd zijn haar afgeschoren en was hij verplicht zo naar school te gaan. Dit moet enorm denigrerend zijn geweest. Daarnaast zit het dossier ook vol verklaringen van mensen die regelmatig blauwe plekken hadden gezien bij Alexander.”

De openbaar aanklager eist 2 jaar cel tegen de biologische moeder van de jongen, die zich moet verantwoorden voor onterende behandeling, slagen en verwondingen en feiten van belaging. “De manier waarop u uw zoon hebt behandeld doorheen de jaren, is een aantasting geweest van zijn waardigheid. Jouw gedrag is laakbaar. Daarom eis ik ook de maximumstraf.” De echtgenoot van de vrouw riskeert 1 jaar cel. Het parket is evenwel niet van mening dat de zelfdoding van de jongen het gevolg is de ten laste gelegde feiten. “Dat die de druppel zijn geweest, is mogelijk”, aldus de openbaar aanklager. “Maar het oorzakelijk verband tussen het emotionele en fysieke geweld is juridisch gezien niet aangetoond."

De advocaat van de adoptiemoeder is het daar niet mee eens en vroeg in zijn pleidooi om de ouders te veroordelen voor onterende behandeling met de dood tot gevolg. “Die verzwarende omstandigheid moet weerhouden worden”, zegt meester Stephen Schellinck. “Wanneer een jongen na een verblijf van drie maanden bij zijn biologische moeder en haar partner overgaat tot zelfdoding, nadat hij compleet geïsoleerd werd en op zo'n manier werd behandeld, dan is het duidelijk dat die gedraging tot zijn dood hebben geleid. Dat heeft natuurlijk gevolgen voor de strafmaat. In theorie kunnen ze dan tot 20 jaar cel worden veroordeeld.”

De advocaat van de beklaagden pleitte voor de vrijspraak. “Mijn cliënte is schuldig. Schuldig aan gebrekkig moederschap”, aldus meester Wouter Smet. “Ze erkent dat ze alles behalve een perfecte moeder was en hem in het verleden heeft geslagen, maar die feiten zijn volgens ons verjaard. Wij betwisten de strafrechtelijke schuld in dit dossier. Er worden nergens objectieve elementen aangereikt die die schuld zouden moeten aantonen. Het gaat hier om suggesties en verhalen. Alexander werd inderdaad gestraft. Maar elke ouder doet dat op zijn manier en de scheidingslijn tussen wat kan en niet kan, tussen wat gepast, ongepast of strafbaat is, is klein. Is het onterend om een kind te verbieden zich op sociale media te begeven als sanctie?”

De uitspraak valt op 24 juni.