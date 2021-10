Patiënten en personeel Nationaal MS Center in Melsbroek: “We hebben een nieuw ziekenhuis nodig. Nu!”

Al tien jaar wacht patiënten en personeel van het MS Center in Melsbroek op een nieuwbouw, maar beroepsprocedures blijven alles op de lange baan schuiven. Die onhoudbare situatie klagen ze aan in een open brief. “Kamerdeuren zijn te smal voor ziekenhuisbedden waardoor we enkel in een rolstoel of met een brancard geraken en kamers hebben geen aangepaste badkamer. Vinden jullie dat nog van deze tijd?”

De open brief komt er naar aanleiding bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, waar zopas de pleidooien worden gehouden. Daarin uiten ze de onzekerheid die er boven de geplande nieuwbouw hangt. “Het Nationaal MS Center behoort tot de beste ziekenhuizen in Europa in zijn soort, maar we schamen ons hard voor de infrastructuur waar collega’s en medepatiënten moeten werken”, schrijven personeel en patiënten in een open brief. “Het is tijd om knopen door te hakken. Voor ons is de oplossing duidelijk. Sloop eindelijk dit verouderde ziekenhuis en voer de plannen uit die al tien jaar op tafel liggen.”

Enkele buurtbewoners hebben het moeilijk met de plannen. Ze voeren al jaren een juridische strijd. Vooral de afbraak van het klooster ligt gevoelig. “Daar hebben we alle begrip voor. Maar experten hebben geoordeeld dat het klooster als geheel geen erfgoedkundige waarde heeft. Alleen de glasramen en de toren zijn van waarde, en die worden geïntegreerd in het nieuwe project. Ook op vlak van mobiliteit bewijzen de studies dat we veel beter af zijn met de nieuwe plannen. Waar wacht iedereen dan nog op?”, staat te lezen in de open brief. “Dit is geen megalomaan bouwproject. We hebben recht op een comfortabel ziekenhuis, aangepast aan de noden van vandaag.”

De 300 personeelsleden zeggen dat zowel zij als de honderden patiënten elke dag botsen op de tekorten van het compleet verouderde centrum. “Iedereen heeft het recht om beroep aan te tekenen tegen de plannen, maar het is onaanvaardbaar dat herhaaldelijke procedures van een aantal personen de bouw van een nieuw ziekenhuis telkens opnieuw blokkeren. Wij leven al tien jaar in onzekerheid. Het is tijd om knopen door te hakken. We hebben een nieuw ziekenhuis nodig in Melsbroek, liever vandaag dan morgen”, is de oproep in de open brief.