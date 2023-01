Patiënten uit Wemmel kunnen tijdens weekend voor dringende hulp terecht in Merchtem

De wachtpost is gelegen in de Maurits Sacréstraat 23 in Merchtem. Mensen die nood hebben aan dringende medische hulp tijdens het weekend en op feestdagen kunnen een beroep doen op de wachtpost door te bellen naar het nummer 1733. Na ingave van hun postcode worden ze doorgeschakeld naar het onthaal van de wachtpost. Een afspraak maken is verplicht. “Zo blijft het aantal zieken in de wachtpost beperkt en kan men snel geholpen worden,” legt Van Gansen uit. Enkel indien het niet mogelijk is om zich te verplaatsen, kan een arts langskomen voor een huisbezoek.

Doorlopend open

Aan de georganiseerde wachtdienst nemen een tachtigtal artsen deel. “Overdag zijn er drie artsen aanwezig en tijdens de nacht twee”, gaat de coördinator verder. “De artsen worden bijgestaan door een onthaalmedewerker en een chauffeur. De wachtpost is doorlopend open vanaf 18 uur vrijdagavond tot en met maandagochtend 8 uur. Ook op feestdagen kunnen de patiënten er terecht vanaf 18 uur de dag voor de feestdag tot en met 8 uur ’s ochtends de dag na de feestdag.”

