Pepingen: 'Riolering en waterzuiveringsinstallatie aanleggen vraagt tijd'

Huizen die nog niet zijn aangesloten op de riolering, het is een probleem in heel Vlaanderen. Maar in Pepingen is slechts een kwart van de huizen aangesloten op de riolering. Dat betekent dat het afvalwater van toiletten, badkamers en keukens uit drie op de vier huizen rechtstreeks de Pajotse natuur instroomt. Het gemeentebestuur pakt het probleem aan, al is dat niet eenvoudig. Straten opbreken om buizen te leggen, kost tijd en geld. Ook de inwoners zelf moeten meewillen, sommige huishoudens moeten zo'n zevenduizend euro betalen voor een aansluiting op de riolering.

Water opvangen in een rioleringsnet is slechts een deel van het probleem, het water moet ook gezuiverd worden en daar knelde lang het schoentje. “De grootste moeilijkheid was om een locatie te vinden voor de waterzuiveringsinstallatie,” licht burgemeester Eddy Timmermans toe. Nu is er een geschikte plek gevonden in de Kareelstraat. Al zal de zuiveringsinstallatie daar pas over een paar jaar operationeel zijn. “Aquafin is bezig met de uitwerking van hoe die installatie er moet uitzien. Ook de wegenwerken moeten nog gebeuren. Daar is men nu de plannen voor aan het bestuderen,” aldus Timmermans. “Het is een totaalproject en eer je dat kan opstarten, heb je toch wel wat tijd nodig om da in volledige synergie te kunnen laten verlopen.”