'Plaatstekort gesloten jeugdinstellingen is demotiverend'

Procureur des Konings Ine Van Wymersch klaagt het tekort aan opvangplaatsen in jeugdinstellingen aan. “We hebben een hele cascade aan maatregelen, maar als de strengste stok achter de deur (een gesloten plaatsing) een lege doos blijkt te zijn, is dat demotiverend,” zegt ze in Het Laatste Nieuws.

Dat Van Wymersch inzet op jeugddeliquentie komt ongetwijfeld mede door haar verleden als jeugdmagistraat bij het parket van Brussel. Maar ze vindt het ook niet meer dan logisch: “ongeveer een derde van de criminaliteit wordt gepleegd door minderjarigen. Dan lijkt het me niet meer dan logisch dat we die dossiers ernstig behandelen,” klinkt het in Het Laatste Nieuws.

Londerzeel

Aanleiding voor het interview zijn de perikelen in Londerzeel. Vorig weekend viel de politie daar binnen bij acht jongeren uit Vlaams-Brabant die betrokken zouden zijn bij drugshandel en diefstallen. Een aantal van hen dook ook op in de video van een vechtpartij in Londerzeel, eerder dit jaar. Bij de huiszoekingen werden drugs gevonden. Het parket vorderde voor zes jongeren een opname in een gesloten instelling. De jeugdrechter was het daar mee eens, maar wegens plaatsgebrek werden de jongeren allemaal naar huis gestuurd.