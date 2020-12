Plannen nieuwe lokalen Chiro MIK MAK Sterrebeek zijn klaar

De plannen voor de nieuwe lokalen van Chiro Mik Mak in Sterrebeek zijn klaar. De voorbije maanden is er intensief samengewerkt tussen de gemeente Zaventem, Haviland en Chiro MIK MAK zelf, die volop mee aan de tekentafel zat. Het schepencollege heeft de plannen goedgekeurd en aannemer Frisomat aangesteld. De omgevingsvergunning wordt nu voorbereid, waarna de werken in het voorjaar van 2021 zouden moeten kunnen starten.

“Het concept van de nieuwe Chirolokalen is uniek en zal perfect passen in de nieuwe groene omgeving van het Zeen”, zegt schepen van Jeugd Bart Dewandeleer (CD&V). “Dit wordt het mooiste gebouw dat de gemeente Zaventem de laatste 50 jaar in Sterrebeek opgetrokken heeft”.

Modulaire units en speelstraat

Het nieuwe lokaal bestaat uit de meest moderne modulaire units, die bestaan uit een combinatie van staal en veel hout. Het unieke van het gebouw is de overdekte speelstraat die alle modulaire units verbindt tot 1 geheel. Alle lokalen bevinden zich op het gelijkvloers. Dit geeft ook het voordeel om een drempelloos gebouw te voorzien dat voldoet aan alle toegankelijkheidsnormen voor mindervaliden. Het gebouw is georiënteerd naar de achterzijde van het perceel. De activiteiten zullen zo georganiseerd worden dat ze doorgaan weg van de straatzijde en alles gericht is naar de achterliggende groene zone.

Het nieuwe gebouw telt 6 groepslokalen en één leidingslokaal. Drie van de 6 lokalen kunnen ook flexibel aaneengeschakeld worden tot 1 groot gebouw. Daarnaast is er ook een sanitaire blok en een keuken. De keuken zal in hoofdzaak gebruikt worden bij eventuele activiteiten met de leden of bij grotere evenementen waarbij men ook de ouders en sympathisanten gaat uitnodigen. Er is ook een berging voorzien voor het speelmateriaal. Het grotere kampmateriaal blijft opgeslagen in de zeecontainer die er nu al staat. Aan de voorkant van het gebouw zijn een tiental parkeerplaatsen voorzien, maar er is uiteraard ook een ruime overdekte fietsenstalling.

Voor het gebouw van Chiro Mik Mak heeft de gemeente 1,4 miljoen euro ingeschreven in de begroting.

FOTO: Frisomat