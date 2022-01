Plantentuin Meise ontdekt nieuwe koffiesoort

Wetenschappers van Plantentuin Meise hebben een nieuwe koffiesoort ontdekt. Opvallend is dat de soort wellicht al uitgestorven is in het wild. “Dit is een schrijnend voorbeeld van hoe het gesteld is met de biodiversiteit. Soorten verdwijnen nog voor ze gekend zijn door de wetenschap”, zegt botanicus Piet Stoffelen.

In het wetenschappelijk tijdscrigt Adansonia werd onlangs de nieuwe koffiesoort ‘Coffea rizetiana’ beschreven. Het is botanicus Pieter Stoffelen van Plantentuin Meise die de soort ontdekte. “Deze soort hoort van nature thuis in het zuidwesten van Kameroen, een hotspot voor koffiediversiteit. Ze onderscheidt zich door onder andere grote, zwarte en heel vlezige vruchten. De koffiesoort wellicht al uitgestorven in het wild, gelukkig bestonden er verzamelingen van levende planten buiten hun natuurlijk verspreidingsgebied”, zegt Stoffelen.

Eén van die verzamelingen bevindt zich dus in Plantentuin Meise. “Ruim 60% van de wilde koffiesoorten zijn met uitsterven bedreigd”, laat Plantentuin Meise weten. “Daarom is naast de bescherming van het natuurlijk leefmilieu het bewaren van deze diversiteit in veldcollecties en botanische tuinen belangrijk.” Dat Piet Stoffelen met deze soort niet aan zijn proefstuk toe is, bewijst het aantal soorten die door zijn hand werden beschreven, namelijk negen.

Foto: Plantentuin Meise / © Tine Van de Vel