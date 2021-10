Plattelandscentrum Paddenbroek feestelijk geopend

Dit weekend is het plattelandscentrum Paddenbroek in Gooik feestelijk geopend. De volledig vernieuwde site werd ingehuldigd tijdens een plechtig moment, waarna ‘Feest op Paddenbroek’ losbarstte met workshops, broodbakken, wandelingen, huifkarrentochten, springkastelen en optredens.

De oude hoeve Paddenbroek in Gooik werd de voorbije jaren verbouwd tot een educatief plattelandscentrum. Opvallend is de glazen stolp die over het volledige gebouw is gebouwd. Door de coronacrisis liet de officiële opening enkele maanden op zich wachten, maar dit weekend is het dan toch zover. Paddenbroek moet de komende jaren uitgroeien tot één van de uitvalsbasissen op het vlak van toerisme in het Pajottenland.

“Het is een centrale toegangspoort tot het toerisme in de regio”, zegt gedeputeerde Gunther Coppens. “Vanuit Paddenbroek zal je met de fiets of te voet het Toscane van het Noorden kunnen ontdekken. Toerisme Vlaams-Brabant selecteerde Paddenbroek alvast als pilootlocatie voor een nieuwe toeristische onthaalaanpak op het platteland.”

Maar Paddenbroek wordt meer dan dat. Jaarlijks zal het tot 3.000 leerlingen ontvangen die er een educatieve uitstap komen maken naar de natuur en het landschap van het Pajottenland. Verder is er ook een gloednieuwe speeltuin aan Paddenbroek en is de oude bakoven in ere hersteld. In de tuinen vind je dan weer een hoogstamboomgaard met een 200-tal fruitbomen, een poel en ecologische moestuin.

“Heel wat mensen hebben al kunnen genieten van alle mogelijkheden op en rond Paddenbroek. Onze Toeristische Dienst focust er samen met het Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei en Klimaatpunt/Pajopower, op de pijlers landbouw, duurzaamheid, toerisme en recreatie, streekidentiteit en natuur. Gooik wil deze in de toekomst stap voor stap, samen met de partners, verder uitbouwen”, besluit schepen van Toerisme Christa Dermez.

Foto: Facebook Plattelandscentrum Paddenbroek