Het is deze week de Week van de Pleegzorg. En dus wil Pleegzorg Vlaanderen alle pleeggezinnen een hart onder de riem steken. Dat gebeurt op een ludieke en smaakvolle manier, want er zijn frituren betrokken bij het initiatief.

Er staan maar liefst 1.000 kinderen en jongeren op de wachtlijst om een pleeggezin te vinden. Pleegzorg Vlaanderen is dan ook hard op zoek naar nieuwe kandidaat-pleeggezinnen. Daarom wordt pleegzorg in de kijker geplaatst. “Elk pleeggezin kreeg een bon om een groot familiepak frieten te halen bij een frituur in de buurt,” legt woordvoerder Jan Brocatus uit. “Want samen een frietje steken, is het familiemoment bij uitstek.” Maar voor heel wat kinderen die nog op zoek zijn naar een warme thuis is dat niet zo.

Friturist Daan Vernaillen uit Ternat neemt daarom graag deel aan de actie: “Ik merk aan klanten die binnenkomen en de reclame voor de Week van de Pleegzorg zien ophangen dat ze er eigenlijk weinig over weten. Ik vind de actie daarom een positieve zaak.”