Plofkraak op filiaal van bpost in Zaventem

Op een filiaal van bpost langs de Leuvensesteenweg in Zaventem is vannacht een plofkraak gepleegd. Het is nog onduidelijk wat de buit van de daders is.

Van de daders ontbreekt voorlopig elk spoor. Rond 4 uur hebben ze een geldautomaat in het filiaal opgeblazen. Het is nog onduidelijk of ze daarbij met geld aan de haal zijn kunnen gaan. Het onderzoek naar de plofkraak is volop aan de gang. De politie, ontmijningsdienst DOVO en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. De parking van het filiaal is helemaal afgesloten. Vermoedelijk blijft het kantoor de hele dag dicht.

Het is één van de eerste keren dat onze regio wordt opgeschrikt door een plofkraak. Het voorbije jaar waren er wel heel wat plofkraken op bankkantoren in de provincies Antwerpen en Limburg.