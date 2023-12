Drie liefdesspecialisten steken de koppen bijeen om singles tips te geven tijdens de eindejaarsperiode. Dat doen ze in de podcast BRUUT EERLIJK. Eén van die experts is matchmaker Annemieke Dubois uit Gooik.

Podcast over single zijn in eindejaarsperiode steekt alleenstaanden hart onder de riem

Relatietherapeute Vanessa Muyldermans, Sarah Hertens van het VTM-programma Blind Getrouwd en matchmaker Annemieke Dubois zitten samen aan tafel voor Jingle Bells, een bijzondere podcast over single zijn in de eindejaarsperiode. Annemieke Dubois uit Gooik geeft in de podcast raad aan mensen die de kerstperiode zonder partner tegemoet gaan: “Laat je niet opjagen door de maatschappij en het beeld dat de samenleving oplegt. Er heerst momenteel veel “singleschaamte”. Mensen vragen zich af of ze als alleenstaande nog wel goed genoegd zijn, of knap genoeg”, licht ze toe.

De drie podcasters zien een stijgende trend wat betreft eenzaamheid tijdens de eindejaarsperiode. Voor Vanessa Muyldermans is corona de boosdoener. “Er zijn zeker nog naweeën: gewoontes die wegvallen, mensen die individueler zijn geworden,… Ik zie dat veel families die tradities hadden na corona niet al die tradities opnieuw hebben opgenomen.”

“In september zag ik een succesvolle ondernemer die een bedrijf met zo’n 1.000 werknemers leidt. Hij zei me: ‘ dit is echt het laatste jaar dat ik met kerst een blik ravioli voor tv zit te eten’. Met andere woorden: er is echt ontzettend veel eenzaamheid. En dat is waarom we deze podcast maken: om alle singles een hart onder de riem te steken.”

Vanaf 11 december kan je de podcast beluisteren via de geijkte podcastplatformen.