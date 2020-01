De politie en de dienst Dierenwelzijn hebben gisteren twee verwaarloosde honden weggehaald bij een eigenaar in de Rubensstraat in Vilvoorde. Een van de twee, een pitbull, is graatmager. “Deze inbeslagname kwam niks te vroeg," zucht Ferry Heikoopn uitbater van het Dierenopvangcentrum Zemst waar de honden worden opgevangen.

Politie neemt twee ondervoede honden in beslag

Het gaat om een chihuahua en een pitbull. Vooral die laatste is graatmager. “Hij is duidelijk zwaar ondervoed. Ik ken de exacte situatie ter plekke niet maar deze inbeslagname kwam niks te vroeg. Die dieren zijn totaal niet goed verzorgd”, zegt Ferry Heikoop van het Dierenopvangcentrum Zemst, dat zich over de honden ontfermt.

De dieren werden per toeval ontdekt. “De wijkinspecteur moest voor een andere kwestie op het adres zijn en deed daarbij de ontdekking. Hij heeft meteen de melding gedaan en daarop is de bestuurlijke inbeslagname gebeurd. De eigenaar is niet gekend voor eerdere verwaarlozing", zegt Cathérine Bodet van de politiezone VIMA.

Volgens Ferry Heikoop wordt het dierenopvangcentrum steeds vaker geconfronteerd met verwaarloosde honden, ook omdat er meer controles zijn. "Het zal de dienst Dierenwelzijn zijn die uiteindelijk beslist of ze teruggaan naar de eigenaar of aan ons worden toegekend. Onze ervaring leert dat ze na een inbeslagname maar zelden teruggaan maar dat onderzoeksproces kan wel drie maanden in beslag nemen", aldus Heikoop van het dierenopvangcentrum.

Vorige maand nog werden twee zwaar verwaarloosde honden aangetroffen tussen Steenokkerzeel en Nossegem. Ook zij werden in het dierenopvangcentrum in Zemst verzorgd, maar zijn intussen aan de betere hand en geadopteerd.