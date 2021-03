Politie op zoek naar valse pakjesbezorgers

De politie is op zoek naar twee daders die afgelopen zomer een home invasion wilde plegen in Westrode, een gehucht van Meise. Ze deden zich daarbij voor als pakjesbezorgers en verplaatsten zich op een opvallende motor.

De feiten speelden zich af op 12 juli van vorig jaar. Rond half acht 's ochtends stoppen twee mannen op een motor aan een woning in Westrode. Eén van hen stapt met een pakketje naar de voordeur en belt aan. Door de glazen deur vraagt de bewoonster om het pakje aan de deur neer te zetten “Als ze even later de deur wil openen, komt de man opnieuw aanlopen en probeert binnen te dringen”, vertelt de politie. “Als dat niet lukt, trekt de man een wapen, richt dat door de glazen deur op de vrouw en beveelt haar de deur te openen. Op dat moment probeert ook zijn kompaan met een schroevendraaier de deur te openen.”

De bewoonster slaagt erin het alarm aan te zetten, waarop twee daders wegvluchten in de richting van de A12. Vooral hun motorfiets valt op. “Het gaat om een Honda X-ADV 750 met een beide zijden vooraan een valbeugel. Aan beide kanten kleeft ook een sticker: links één van ‘Motul’, rechts één van ‘Bridgestone’. Verder valt vooral de kleur op, de blauwe accenten en de rode streep net onder het windscherm zijn later aangebracht", aldus de politie. De nummerplaat die op de moto is aangebracht, is vals.

De eerste verdachte spreekt Frans met een licht accent. Op het moment van de feiten droeg hij een zwarte helm van het merk ‘Iota’ en een zwarte jas”, aldus de politie. De tweede verdachte droeg op het moment van de feiten een blauw-wit-zwarte helm van het merk ‘Araï’ met blokjespatroon, een zwarte leren vest en een lichtblauwe jeans. Hij had een grote sporttas bij zich. Wie meer informatie heeft wordt gevraagd contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30 300. Meer informatie vind je ook op de website van de politie.