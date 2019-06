Pop-up Zanzibar bijna klaar voor opening vanavond

De tropische zomerbar Zanzibar keert na twee jaar terug naar Merchtem, waar het allemaal ooit begon. De vorige editie vond plaats in Steenhuffel, een deelgemeente van Londerzeel. Daar lag het evenement onder vuur na klachten over nachtlawaai en onveilige verkeerssituaties. De nieuwe burgmeester van Merchtem, Maarten Mast, geeft wel weer de toelating na een aantal goede afspraken met de organisatie.

De gigantische parkeerplaats doet vermoeden dat de organisatie veel volk verwacht voor deze editie. Aan een hoog tempo werken de medewerkers aan de laatste details. Het zwembad loopt stilaan vol en dan kan de pop-up zomerbar vanavond open gaan. De organisatoren zijn tevreden dat ze kunnen terugkeren naar Merchtem. Omdat goede afspraken goede vrienden maken en daarom voert de organisatie een aantal maatregelen in om de overlast voor de omwonenden te beperken. “We hebben een decibelmeter die gekoppeld is aan de geluidsinstallatie,” legt Wim Walravens uit. “Als DJ’s te luid spelen, krijgen ze eerst een waarschuwing. Bij een volgende inbreuk wordt de muziek wordt afgezet.”

Verkeershinder beperken

De organisatie wil dit jaar ook klachten over overlast door het vele verkeer vermijden en komt zelf met een plan. “Dit jaar zorgen we er voor dat de verkeersafwikkeling zo ver mogelijk van de huizen in de buurt gebeurt. We hebben straten geselecteerd die ver van de woningen liggen, zodat de overlast voor de buren beperkt blijft”, aldus Walravens.



Vanavond gaat de zomerbar open. Het witte zand, de palmbomen, het zwembad en de coctails moeten het publiek doen geloven dat ze op een tropisch eiland zitten. Tot 7 september kan je 4 dagen per week onder een palmboom gaan liggen in Merchtem.