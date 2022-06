Preventieve drugsactie in Merchtemse scholen: tien leerlingen positief

“We moeten er niet flauw over doen, drugs zit overal in de maatschappij, dus ook in scholen”, zegt burgemeester Maarten Mast (LVB). “We doen regelmatig preventieve acties en sensibilisering, maar we wilden nu toch iets verder gaan. Daarom vroegen we aan de politie om eens met twee snuffelhonden enkele klassen in de secundaire scholen te bezoeken. Een zevental klassen per school werd onderzocht, zowel oudere als jongere leeftijdsgroepen. De leerlingen werden uit de klas gehaald en op een rij gezet. Dan zijn twee ploegen met twee snuffelhonden aan de slag gegaan. Bij tien leerlingen, verspreid over de drie secundaire scholen: Tuinbouwschool, Technische School en Sint-Donatus, merkten de snuffelhonden een drugsgerelateerde geur aan. De betrokken leerlingen zijn dan door de directie ondervraagd en gaven toe een dag eerder cannabis te hebben gebruikt. Hun ouders worden ingelicht, de scholen nemen ook maatregelen en volgen de leerlingen op.”

Aan alle leerlingen werd ook een brief meegegeven voor hun ouders om het preventieve karakter van de actie te onderstrepen. “Het was geenszins de bedoeling om leerlingen op te pakken of wat dan ook”, gaat de burgemeester verder. “We wilden aan de leerlingen vooral duidelijk maken dat ze altijd kunnen worden gecontroleerd. Ik denk wel dat zo’n politieactie indruk maakt. Het is de eerste keer dat we dit in Merchtem doen en het zal ook niet de laatste keer zijn. Ik ben wel verheugd dat er geen drugs zijn gevonden en dat het enkel ging om het gebruik van cannabis door enkele leerlingen. Wat we uiteraard ook niet tolereren.