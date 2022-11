Vandaag worden in Huizingen 80 vliegende herten uitgezet. Dat wordt gedaan door de grote zeldzame kevers in te graven in de grond. Het gaat om een primeur in Vlaanderen.

Primeur in Vlaanderen: vliegende herten uitgezet in Huizingen

Vliegende herten, de grootste keversoort die in ons land voorkomt, zijn bijzonder zeldzame dieren. In Vlaanderen zouden er nog maar een vijftal populaties zijn, onder meer rondom het Zoniënwoud. Om de populatie te versterken, worden in Huizingen vandaag 80 vliegende herten uitgezet. “Dat doen we door ze in te graven in de grond”, legt Koen Van Muylem van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek uit. “Het klinkt wat contradictorisch, maar zo imiteren we zo getrouw mogelijk de levenscyclus van het in de natuur levende vliegende hert.”

Aan de klus gaat een knap staaltje biologie vooraf, want het gaat om gekweekte vliegende herten. Ze bezitten voor de helft de genen van de oorspronkelijk populatie in Huizingen, maar ook genen uit Sint-Genesius-Rode en Overijse. Op natuurlijke wijze kunnen die niet meer samengebracht worden. “Het is de eerste keer dat vliegende herten gekweekt worden en vervolgens toegevoegd aan een populatie om die te versterken. Een primeur voor Vlaanderen, en mogelijk zelfs breder dan dat”, aldus Van Muylem.