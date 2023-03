Prins en prinses Carnaval staan voor de klas in Beersel

In basisschool Sint-Victor in Beersel kwam meester Steve vandaag verkleed naar school. Daar was een goeie reden voor: in januari werden hij en zijn vriendin Evy verkozen tot prins en prinses Carnaval in Halle. Door de festiviteiten die dit weekend op het programma staan in de Mariastad, werden meester Steve en Evy vandaag in vol ornaat ontvangen op hun school. Ook alle andere juffen en meesters én de leerlingen kwamen verkleed als prins of prinses.