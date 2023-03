Proces 'kindermoord' Liedekerke ingeleid

Voor de Brusselse correctionele rechtbank is vrijdag het proces ingeleid rond de dood van een baby uit Liedekerke. Het kinderlichaampje werd eind augustus 2020 ontdekt in een woning in de Peehoopstraat, nadat de moeder zich met een verwarrende uitleg had aangemeld in het ziekenhuis. De vrouw werd in verdenking gesteld voor kindermoord, maar volgens haar advocaat was er geen kwaad opzet mee gemoeid. De zaak wordt op 15 september gepleit.

Op 26 augustus 2020 trok de toen 28-jarige vrouw naar het ziekenhuis met gynaecologische verwondingen. Ze gaf een warrige uitleg, waarna het verplegend personeel de politie verwittigde. Die trok naar de woning van de vrouw, waar het levenloze lichaam van een pasgeboren baby werd aangetroffen.

De moeder werd opgepakt en door de onderzoeksrechter aangehouden op verdenking van kindermoord. Het onderzoek naar de feiten is intussen afgerond en de zaak werd vrijdag ingeleid voor de correctionele rechtbank van Brussel, waar de vrouw zich in september zal moeten verantwoorden voor onopzettelijke doodslag. “Het gaat om een laag begaafde vrouw die thuis is bevallen, in haar eentje”, zegt haar advocaat Isabelle Slaets. “Het klopt dat ze aanvankelijk verdacht werd van kindermoord, die kwalificatie is intussen gewijzigd. Uit het onderzoek blijkt niet dat er sprake was van kwaad opzet. De rechtbank zal nu moeten oordelen of het babytje is overleden ten gevolge van een fout, een onopzettelijkheid of dat het ging om een natuurlijk overlijden."