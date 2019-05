Proces tegen brein diamantroof uitgesteld naar volgende week

Acht zwaarbewapende gangsters reden in februari 2013 de tarmac op van Brussels Airport in Zaventem en haalden uit de laadruimte van een vliegtuig 121 colli’s. De buit, diamanten ter waarde van 37 miljoen euro, werd nooit teruggevonden. Het gerechtelijke onderzoek bracht negentien verdachten in kaart, waaronder de notoire Franse crimineel Marc Bertoldi. Hij zou het brein zijn achter de diamantroof en zou een deel van de buit hebben doorverkocht. Hij betaalde een borgsom van 20.000 euro en kwam vrij onder voorwaarden.



Intussen werd hij in Frankrijk veroordeeld tot acht jaar cel voor de ontvoering van Stéphanie Turci, de vriendin van de baas van de toenmalige Formule 1-renstal van Lotus. Door een lacune in de wet kon de man daardoor niet worden overgebracht naar ons land om samen met de andere verdachten terecht te staan op het proces over de spectaculaire diamantroof. In mei vorig jaar werden de achttien andere verdachten vrijgesproken door de correctionele rechtbank door een gebrek aan bewijs. Het parket ging in beroep, maar dat proces zal pas volgend jaar plaatsvinden.

Vanmorgen startte het proces tegen hoofdverdachte Marc Bertoldi, maar de zaak werd kort uitgesteld. Volgende week woensdag wordt hij op de zitting ondervraagd en krijgen de burgerlijke partijen en de openbaar aanklager het woord. De verdediging pleit op 7 juni.