Proces tegen vrouw die pasgeboren baby verbrandde van start gegaan

Vandaag is het proces begonnen tegen een 31-jarige vrouw uit Liedekerke voor het onopzettelijk doden van haar pasgeboren baby. “Doordat de beklaagde het kind heeft verbrand, is er geen bewijs dat het om moord gaat,” klonk het bij het openbaar ministerie. Het parket eist 18 maanden cel met probatie-uitstel.

De zaak kwam aan het licht toen de vrouw in augustus 2020 naar het AZ Sint-Mariaziekenhuis in Halle trok voor een gynaecologisch onderzoek. Daar beweerde ze dat ze ongewenst zwanger was geweest en dat haar vriend het kind na een thuisbevalling naar een ziekenhuis bracht. “De gynaecoloog nam contact op met het ziekenhuis in kwestie, maar daar bleek geen kind te zijn binnengebracht,” sprak openbaar aanklager Gilles Blondeau. “Toen de vrouw plots beweerde dat haar vriend de baby had verbrand na de geboorte werd de politie ingeschakeld.”

Het kwam tot een huiszoeking bij de vrouw thuis en bij haar ouders in Liedekerke. Daar vonden speurders een vuilniszak met het verkoolde lichaam van een pasgeboren meisje. De moeder werd aangehouden op verdenking van kindermoord en zat zeven maanden in voorlopige hechtenis. Daarna kwam ze vrij onder voorwaarden.

Assisenproces

“Dit zijn zeer zware feiten,” aldus Blondeau. “Dit had een assisenproces kunnen zijn. Het staat vast dat de beklaagde wist dat ze zwanger was en dat ze niet de gepaste nazorg gaf. Ze verklaart het kind na de bevalling onmiddellijk in een plastic zak gewikkeld te hebben om het warm en droog te houden, maar de zak op een koude vloer zette zodat ze kon kuisen. Toen ze daarmee klaar was, bleek het kind overleden te zijn. Een dag later verbrandde ze het lichaam van de baby in de kachel van haar ouders.”

Volgens het parket zijn de omstandigheden waarin de baby het leven liet niet duidelijk. “De wetsdokter kon de levensvatbaarheid van het kind niet meer vaststellen. In theorie kan het zowel gaan om een natuurlijk overlijden als om moord.”

De openbare aanklager eist 18 maanden cel met probatie-uitstel. “Uit het psychologisch onderzoek blijkt dat de vrouw zwakbegaafd, naïef en goedgelovig is. De maatschappij is niet geholpen door haar een gevangenisstraf op te leggen. Ze heeft hulp en begeleiding nodig.”

Over twee weken wordt het proces voortgezet.