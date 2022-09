Proef van veldrijden tijdens De Gordel

Nu zondag kan je komen proeven van veldrijden op het Gordelcrossparcours in het Domein van Huizingen. “Het parcours zal 1 km zijn met trappen, hellingen, korte, lange bochten en balkjes,” zegt Tom Vanden Haute van de Vlaamse Wielerschool. Het parcours zal zich uitstrekken over de paardenweide. Tussen half elf en één uur kunnen kinderen onder leiding van ervaren coaches een initiatie krijgen. Dat gebeurt per leeftijdscategorie. Inschrijven is verplicht via www.degordel.be. Om half twee is er een demowedstrijd, dan kan je hier komen kijken hoe profs- en ex-profs door het veld scheuren. “We hebben Paul Herygers, ex-wereldkampioen van 1994, die zal langskomen en die zal met een grote glimlach de kinderen uitleggen wat er zo mooi is aan de sport.” Na de demowedstrijd kan je nog tot 17 uur vrij toertjes rijden op het Gordelcrossparcours in Huizingen en dat onder het waakzaam oog van begeleiders. Meer uitleg in de laatste aflevering van de reeks over De Gordel.