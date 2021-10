Prof. Devroey: "De beste tip om je immuniteit te boosten? Gewoon gezond leven."

Het wordt buiten wat kouder en vochtiger, en dan zijn luchtwegeninfecties nooit veraf. En dat merken de huisartsen. “We merken dat er heel wat mensen naar de dokter komen op dit ogenblik”, zegt professor Huisartsgeneeskunde en voorzitter van de Eerstelijnszone Duivenstreek Dirk Devroey. “Met een hoest, met een verstopte neus, wat koorts. Dat zijn natuurlijk klachten die meteen in verband gebracht worden met een verkoudheid.” Maar een verkoudheid volledig onderscheiden van corona kan je tot op vandaag eigenlijk nog niet en dus moet er volop getest blijven worden. “Bij een hoest moet er uiteraard een test gebeuren. Ook als je geur wegvalt of je smaak wegvalt. Dat zijn majeure symptomen. Koorts bijvoorbeeld in combinatie met neusloop zijn een combinatie van twee secundaire symptomen. Dan moet je natuurlijk ook je laten testen.” Dokter Devroey geeft nog een aantal tips mee om je immuniteit te versterken. “Het beste dat je daarvoor kan doen, is gezond leven, voldoende slapen, gezond eten en voldoende lichaamsbeweging. Alle middeltjes die verkocht worden gaande van vitamine D en C tot allerlei andere voedingssupplementen... eigenlijk versterken die je immuniteit onvoldoende om te kunnen zeggen 'nu ben ik beschermd tegen corona.'”