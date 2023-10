Provincie viert Werelddierendag met activiteiten voor kinderen

Het is Werelddierendag vandaag. Dat viert de provincie Vlaams-Brabant met de activiteitenreeks “Span je in voor dieren”. Die vinden plaats in de provinciedomeinen, ook in het domein van Huizingen. De bedoeling is om kinderen bewust te maken van de verantwoordelijkheid die komt kijken bij het houden van huisdieren.