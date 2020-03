Provinciedomein Huizingen gesloten voor het publiek

Het Provinciedomein in Huizingen gaat dan toch dicht voor het publiek. Dat meldt de provincie in een persbericht. Totnogtoe bleven alle provinciedomeinen in Vlaams-Brabant open voor individuele ontspanning, maar nu worden de twee betalende domeinen, in Huizingen en in Diest, toch gesloten omwille van de strenge maatregelen die de federale oplegt naar aanleiding van het coronavirus.