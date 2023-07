Provinciegouverneur haalt bouwpauze in Ternat onderuit

Provinciegouverneur Jan Spooren heeft de beslissing van de gemeente Ternat om een bouwpauze in te voeren vernietigd. Dat meldt oppositiepartij VooruitGroenXL. Tegen die bouwpauze diende een veertigtal projectontwikkelaars, architecten en bouwbedrijven een klacht in. De beslissing was de aanleiding voor een nieuwe meerderheid in Ternat.