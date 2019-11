Reboot: drastisch besparingsplan voor Brussels Airlines

Een ‘reboot’ voor Brussels Airlines. Als u dat onheilspellend in de oren klinkt, heeft u het wellicht bij het rechte eind. In concreto: 160 miljoen euro besparen vanaf 2022. Impact op het vluchtaanbod en het personeelsbestand lijkt onvermijdelijk.

160 miljoen euro besparing komt overeen met minstens 10 procent van de huidige kosten. Eerder had Lufthansa, het Duitse moederbedrijf van Brussels Airlines, al vooropgesteld dat de maatschappij binnen drie jaar 8 procent winstmarge moet boeken, terwijl het de voorbije jaren amper of meestal nul winst liet optekenen.

De stroomlijning of ‘reboot’ van Brussels Airlines, dat zoals bekend niet langer onder de vleugels van Eurowings valt maar een eigen koers mag varen binnen de groep, zal ongetwijfeld gevolgen hebben voor het personeel, vermoedelijk vooral voor het grondpersoneel. Naar het aantal jobs dat zal sneuvelen, bijft het voorlopig gissen. De vakbonden zijn verbolgen over de onduidelijke situatie voor het personeel. Collectief ontslag is volgens de directie niet aan de orde. De directie wil met de vakbonden overleggen om te bekijken of er een regeling mogelijk is van vrijwillig vertrek in ruil voor een compensatie en jobcoaching.

Ook het aantal bestemmingen van Brussels Airlines blijft allicht niet onaangeroerd. Volgens VRT blijft de maatschappij deze zomer alvast de dienst verzekeren naar al zijn huidige bestemmingen.