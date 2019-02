Rechter verplicht impactstudie geluidshinder tegen 3 juni

In de zomer van 2017 besliste de rechtbank van eerste aanleg in Brussel dat er tussen 11 uur 's avonds en 7 uur 's morgens geen inbreuken meer mochten zijn tegen de Brusselse geluidsnormen. De rechter gaf de federale regering toen ook de opdracht om een objectieve impactstudie te laten uitvoeren over de geluidshinder die de luchthaven van Zaventem veroorzaakt. Het Brussels gewest is opnieuw naar de rechtbank gestapt omdat er anderhalf jaar na de uitspraak nog steeds geen afgewerkte studie is. De rechter geeft de Belgische staat tot 3 juni om de studie af te ronden. Is die niet op tijd af, dan moet er per maand een dwangsom van 300 000 euro betaald worden.