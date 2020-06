Reconstructie van moord op 31-jarige Vilvoordse

In de Vilvoordse wijk Faubourg vond vanmorgen de reconstructie plaats van een moord die daar anderhalf jaar geleden plaatsvond. Een 31-jarige vrouw werd er op de laatste dag van 2018 om het leven gebracht met verschillende messteken. Hoofdverdachte in de zaak is de ex-partner van het slachtoffer.

Op 31 december 2018 trof de lokale politie van de zone Vilvoorde-Machelen in een woning in de Hoveniersstraat het levenloze lichaam aan van de 31-jarige bewoonster. Onderzoek wees uit dat de vrouw was gedood en dat haar lichaam verschillende messteken vertoonde. Als mogelijke dader kwam al snel de ex-partner van het slachtoffer in beeld, een 37-jarige Russische man.

De verdachte bleek spoorloos tot hij zich uiteindelijk aangaf bij de politie in de Poolse hoofdstad Warschau. Met enige vertraging werd de man nadien overgeleverd aan ons land. De reconstructie van vandaag moet meer duidelijkheid brengen over wat zich op 31 december 2018 precies afspeelde.