Recordaantal aanhoudingen door politiezone AMOW

De politiezone AMOW (Asse, Merchtem, Opwijk, Wemmel) pakte op vier dagen tijd acht verdachten op die voor de onderzoeksrechter werden geleid, een recordprestatie. Telkens ging het om verdachten van inbraken in woningen of wagens.

Op Allerheiligen kon de politie na intensief patrouilleren drie verdachten van een woninginbraak in de Plataanlaan oppakken. Twee dagen later kreeg zone AMOW negen meldingen van pogingen tot diefstal in woningen en voertuigen en van effectieve inbraken in het grensgebied Zellik-Dilbeek. De agenten bundelden de krachten met hun collega’s van de zone Dilbeek en konden op twee locaties telkens twee verdachten oppakken.

Nog een dag later werd de bakkerij in de Benedenstraat overvallen. De bakker probeerde de dief te strikken, maar raakte gewond. Samen met de spontaan toegesnelde tuinaanlegger moest hij de achtervolging staken. Ze gaven het signalement van de verdachte door aan de politie en een interventieploeg kon de verdachte later oppakken in de Langestraat.